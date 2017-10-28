Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» в гостях у «Атлетика»
В 10-м туре испанской примеры «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» проведет выездной матч с «Атлетиком».
В воскресенье «Реал» сыграет с «Жироной».
Чемпионат Испании
10-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 28 октября, 21.45, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 28 октября, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.00, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 29 октября, 18.15, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 29 октября, 22.45, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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