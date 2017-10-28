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    Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» в гостях у «Атлетика»

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    В 10-м туре испанской примеры «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» проведет выездной матч с «Атлетиком». 

    В воскресенье «Реал» сыграет с «Жироной». 

    Чемпионат Испании

    10-й тур

    Алавес – Валенсия
    Дата проведения
    28 октября, 14.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетико – Вильярреал
    Дата проведения
    28 октября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетик – Барселона
    Дата проведения
    28 октября, 21.45, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Леганес
    Дата проведения
    28 октября, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    29 октября, 14.00, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Жирона – Реал Мадрид
    Дата проведения
    29 октября, 18.15, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эйбар – Леванте
    Дата проведения
    29 октября, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Малага – Сельта
    Дата проведения
    29 октября, 22.45, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лас-Пальмас – Депортиво
    Дата проведения
    30 октября, 23.00, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Бетис
    Дата проведения
    30 октября, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

     

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