Андрей Панюков: «Я покатался по Европе. Хочу дома денежку заработать. Получать по 1 200 евро в месяц – не совсем хорошо»

Форвард «Зенита-2» рассказал о выступлении в Европе.

- Чему научили вас годы, проведенные в и «Браге»?

– Не думаю, что в двадцать лет можно научиться чему-то принципиально новому. Просто у каждого тренера свои требования: один больше внимания обращает на тактику, другой на физическую подготовку.

Да, я вырос, как футболист, но в плане футбола вряд ли узнал что-то кардинально новое. А вот в плане быта получил хороший опыт. Посмотрел, как играют в футбол в других странах. Интересно и полезно!

- В чем разница между французским, португальским и российским футболом?

– Скажу так: любой команде во второй французской лиге пришлось бы очень тяжело. Там быстрый, техничный футбол, соперники дают друг другу играть.

Здесь же некоторые матчи превращаются в сплошное мучение. Даже в премьер-лиге есть команды «ни себе – ни людям».

Плюс во Франции другой уровень игроков. Как бы это обидно для нас ни звучало.

Португалия? Мне тяжело сравнивать, поскольку я выступал за вторую команду «Браги». Для меня это печальный опыт. Но тоже опыт!

- В свое время вы активно пропагандировали переезд за границу.

– Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое.

Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

- Да, но и вы сейчас вернулись в Россию.

– Верно. Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать.

Это немаловажный факт. Мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо, – сказал Панюков.

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