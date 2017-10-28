Андрей Панюков: «Я покатался по Европе. Хочу дома денежку заработать. Получать по 1 200 евро в месяц – не совсем хорошо»
Форвард «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал о выступлении в Европе.
- Чему научили вас годы, проведенные в «Аяччо» и «Браге»?
– Не думаю, что в двадцать лет можно научиться чему-то принципиально новому. Просто у каждого тренера свои требования: один больше внимания обращает на тактику, другой на физическую подготовку.
Да, я вырос, как футболист, но в плане футбола вряд ли узнал что-то кардинально новое. А вот в плане быта получил хороший опыт. Посмотрел, как играют в футбол в других странах. Интересно и полезно!
- В чем разница между французским, португальским и российским футболом?
– Скажу так: любой команде ФНЛ во второй французской лиге пришлось бы очень тяжело. Там быстрый, техничный футбол, соперники дают друг другу играть.
Здесь же некоторые матчи превращаются в сплошное мучение. Даже в премьер-лиге есть команды «ни себе – ни людям».
Плюс во Франции другой уровень игроков. Как бы это обидно для нас ни звучало.
Португалия? Мне тяжело сравнивать, поскольку я выступал за вторую команду «Браги». Для меня это печальный опыт. Но тоже опыт!
- В свое время вы активно пропагандировали переезд за границу.
– Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое.
Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.
- Да, но и вы сейчас вернулись в Россию.
– Верно. Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать.
Это немаловажный факт. Мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо, – сказал Панюков.
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