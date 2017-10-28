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    Андрей Панюков: «Я покатался по Европе. Хочу дома денежку заработать. Получать по 1 200 евро в месяц – не совсем хорошо»

    Теги Зенит высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия ФНЛ Зенит-2 Д2 Франция Аяччо Андрей Панюков

    Форвард «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал о выступлении в Европе.

    - Чему научили вас годы, проведенные в «Аяччо» и «Браге»?

    – Не думаю, что в двадцать лет можно научиться чему-то принципиально новому. Просто у каждого тренера свои требования: один больше внимания обращает на тактику, другой на физическую подготовку.

    Да, я вырос, как футболист, но в плане футбола вряд ли узнал что-то кардинально новое. А вот в плане быта получил хороший опыт. Посмотрел, как играют в футбол в других странах. Интересно и полезно!

    - В чем разница между французским, португальским и российским футболом?

    – Скажу так: любой команде ФНЛ во второй французской лиге пришлось бы очень тяжело. Там быстрый, техничный футбол, соперники дают друг другу играть.

    Здесь же некоторые матчи превращаются в сплошное мучение. Даже в премьер-лиге есть команды «ни себе – ни людям».

    Плюс во Франции другой уровень игроков. Как бы это обидно для нас ни звучало.

    Португалия? Мне тяжело сравнивать, поскольку я выступал за вторую команду «Браги». Для меня это печальный опыт. Но тоже опыт!

    - В свое время вы активно пропагандировали переезд за границу.

    – Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое.

    Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

    - Да, но и вы сейчас вернулись в Россию.

    – Верно. Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома. Денежку заработать.

    Это немаловажный факт. Мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо, – сказал Панюков.

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