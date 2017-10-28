Skate Canada. Погорилая, Сотскова и Осмонд представят произвольные программы

В канадской Реджайне проходит второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Женщины выйдут на лед с произвольными программами.

После короткой программы лидирует представительница Канады Кейтлин Осмонд, россиянка Анна Погорилая — вторая, ее соотечественница Мария Сотскова – третья.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Реджайна, Канада

Женщины

Начало произвольной программы – 20.04 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Марин Хонда (Япония)

2. Элейн Шартран (Канада)

3. Ларкин Остман (Канада)

4. Кайлани Крейн (Австралия)

5. Лорин Лекавалье (Франция)

6. Эшли Вагнер (США)

Вторая разминка

7. Карен Чен (США)

8. Рика Хонго (Япония)

9. Кортни Хикс (США)

10. Мария Сотскова (Россия)

11. Кейтлин Осмонд (Канада)

12. Анна Погорилая (Россия)

Положение после короткой программы

1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 76,06

2. Анна Погорилая (Россия) – 69,05

3. Мария Сотскова (Россия) – 66,10

4. Кортни Хикс (США) – 64,06

5. Карен Чен (США) – 61,77

6. Рика Хонго (Япония) – 61,60

7. Эшли Вагнер (США) – 61,57

8. Лорин Лекавалье (Франция) – 59,08

9. Кайлани Крейн (Австралия) – 54,96

10. Марин Хонда (Япония) – 52,60

11. Элейн Шартран (Канада) – 46,51

12. Ларкин Остман (Канада) – 41,79

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada