Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «РБ Лейпциг», «Ганновер» победил «Боруссию» Д

В 10-м туре бундеслиги «Шальке» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), дортмундская «Боруссия» уступила «Ганноверу» (2:4), а «Бавария» примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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