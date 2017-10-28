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    Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «РБ Лейпциг», «Ганновер» победил «Боруссию» Д

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    В 10-м туре бундеслиги «Шальке» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), дортмундская «Боруссия» уступила «Ганноверу» (2:4), а «Бавария» примет «РБ Лейпциг».

    Чемпионат Германии

    10-й тур

    Байер – Кельн 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 23 Гирасси, 1:1 – 54 Бэйли, 2:1 – 73 Бендер.
    БайерЛено, Та, Венделл, Рецос (Хенрихс, 46), Бендер, Хавертц (Аларио, 46), Баумгартлингер, Брандт, Арангис, Бэйли (Кор, 90), Фолланд.
    КельнХорн, Марох (Клюнтер, 46), Хорн, Соренсен, Хайнц, Леманн (Йойич, 77), Озджан, Битенкур, Гирасси, Осако (Хандверкер, 64), Цоллер.
    Предупреждения:
    Цоллер (38), Баумгартлингер (45), Венделл (59), Битенкур (77), Аларио (90).

     

    Шальке-04 – Вольфсбург 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 43, пенальти Бенталеб, 1:1 – 90 Ориги.
    Шальке-04Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Бенталеб (Маккенни, 77), Калиджури, Майер, Стамбули, Харит (Коноплянка, 83), Бургшталлер, Ди Санто (Резе, 75).
    ВольфсбургКастельс, Тиссеран (Дидави, 66), Брукс, Герхардт, Удуохай, Арнольд, Блашчиковски (Димата, 82), Малли, Гилавоги (Ориги, 77), Верхаг, Гомес.
    Предупреждения:
    Налдо (12), Гилавоги (42), Арнольд (44), Калиджури (45), Харит (79), Малли (81), Бургшталлер (89).

     

    Хоффенхайм-1899 – Боруссия М 1:3 (1:0, 0:3)
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Демирбай, 1:1 – 61 Азар, 1:2 – 79 Гинтер, 1:3 – 82 Вестергор.
    Хоффенхайм-1899Бауманн, Шульц, Акпогума, Пош (Окс, 82), Фогт, Гайгер, Демирбай, Амири, Кадержабек (Рупп, 50), Ут (Крамарич, 35), Вагнер.
    Боруссия МЗоммер, Вестергор, Гинтер, Вендт, Янчке (Джонсон, 71), Грифо, Хофманн (Херрманн, 15), Азар, Закария, Эльведи, Штиндль (Оксфорд, 89).
    Предупреждения:
    Фогт (32), Гинтер (45), Пош (65).

     

    Герта – Гамбург 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Штарк, 2:0 – 49 Рекик, 2:1 – 73 Арп.
    ГертаЯрстейн, Лангкамп, Рекик, Штарк, Вайзер, Лазаро (Майер, 87), Шелбред, Пекарик, Платтенхардт, Ибишевич (Зельке, 73), Калу (Торунарига, 90).
    ГамбургМатения, Маврай, Пападопулос, ван Дронгелен, Сакаи, Костич, Экдаль (Арп, 56), Дикмайер, Дуглас Сантос, Хан (Хунт, 67), Вуд (Ито, 56).
    Предупреждения:
    Штарк (9), Костич (30), Пекарик (52).

     

    Ганновер 96 – Боруссия Д 4:2 (2:1, 2:1)
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20, пенальти Жонатас, 1:1 – 27 Загаду, 2:1 – 40 Бебу, 2:2 – 52 Ярмоленко, 3:2 – 60 Клаус, 4:2 – 86 Бебу.
    Ганновер 96Чаунер, Корб, Антон, Остжолек, Сане, Клаус (Харник, 75), Швеглер, Бебу (Майер, 90), Бакалож, Зорг, Жонатас (Фюллькруг, 80).
    Боруссия ДБюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Загаду, Гетце, Шахин (Геррейру, 66), Пулишич, Кастро (Кагава, 46), Ярмоленко (Шюррле, 74), Обамеянг.
    Предупреждения:
    Жонатас (67), Чаунер (80).
    Удаление:
    Загаду (59).

     

    Бавария – РБ Лейпциг 2:0 (перерыв)
    Дата проведения
    28 октября, 19.30, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Хамес, 2:0 – 38 Левандовски.
    БаварияУльрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен, Киммих, Алькантара, Руди, Хамес, Левандовски (Видаль, 45).
    РБ ЛейпцигГулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Кейта, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер (Конате, 22).
    Удаление:
    Орбан (13).

     

    Вердер – Аугсбург
    Дата проведения
    29 октября, 17.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Штутгарт – Фрайбург
    Дата проведения
    29 октября, 20.00, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Майнц – Айнтрахт Ф 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    27 октября, 21.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 37, автогол Белль, 1:1 – 71 Сердар.
    МайнцЦентнер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Фрай (Сердар, 57), Гбамен, Латца, Озтуналы (Фишер, 83), Муто (Кодро, 87), Де Бласис.
    Айнтрахт ФГрадецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Гачинович (де Гузман, 85), Боатенг, Виллемс, Штендера (Русс, 88), Аллер, Ребич (Блум, 74).
    Предупреждения:
    Абраам (60), Виллемс (88).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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