Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «РБ Лейпциг», «Ганновер» победил «Боруссию» Д
В 10-м туре бундеслиги «Шальке» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), дортмундская «Боруссия» уступила «Ганноверу» (2:4), а «Бавария» примет «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии
10-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «БайАрена»
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Байер –
Лено, Та, Венделл, Рецос (Хенрихс, 46), Бендер, Хавертц (Аларио, 46), Баумгартлингер, Брандт, Арангис, Бэйли (Кор, 90), Фолланд.
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Кельн –
Хорн, Марох (Клюнтер, 46), Хорн, Соренсен, Хайнц, Леманн (Йойич, 77), Озджан, Битенкур, Гирасси, Осако (Хандверкер, 64), Цоллер.
- Предупреждения:
- Цоллер (38), Баумгартлингер (45), Венделл (59), Битенкур (77), Аларио (90).
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Фелтинс-Арена»
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Шальке-04 –
Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Бенталеб (Маккенни, 77), Калиджури, Майер, Стамбули, Харит (Коноплянка, 83), Бургшталлер, Ди Санто (Резе, 75).
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Вольфсбург –
Кастельс, Тиссеран (Дидави, 66), Брукс, Герхардт, Удуохай, Арнольд, Блашчиковски (Димата, 82), Малли, Гилавоги (Ориги, 77), Верхаг, Гомес.
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
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Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Шульц, Акпогума, Пош (Окс, 82), Фогт, Гайгер, Демирбай, Амири, Кадержабек (Рупп, 50), Ут (Крамарич, 35), Вагнер.
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Боруссия М –
Зоммер, Вестергор, Гинтер, Вендт, Янчке (Джонсон, 71), Грифо, Хофманн (Херрманн, 15), Азар, Закария, Эльведи, Штиндль (Оксфорд, 89).
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
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Герта –
Ярстейн, Лангкамп, Рекик, Штарк, Вайзер, Лазаро (Майер, 87), Шелбред, Пекарик, Платтенхардт, Ибишевич (Зельке, 73), Калу (Торунарига, 90).
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Гамбург –
Матения, Маврай, Пападопулос, ван Дронгелен, Сакаи, Костич, Экдаль (Арп, 56), Дикмайер, Дуглас Сантос, Хан (Хунт, 67), Вуд (Ито, 56).
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «АВД-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 20, пенальти Жонатас, 1:1 – 27 Загаду, 2:1 – 40 Бебу, 2:2 – 52 Ярмоленко, 3:2 – 60 Клаус, 4:2 – 86 Бебу.
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Ганновер 96 –
Чаунер, Корб, Антон, Остжолек, Сане, Клаус (Харник, 75), Швеглер, Бебу (Майер, 90), Бакалож, Зорг, Жонатас (Фюллькруг, 80).
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Боруссия Д –
Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Загаду, Гетце, Шахин (Геррейру, 66), Пулишич, Кастро (Кагава, 46), Ярмоленко (Шюррле, 74), Обамеянг.
- Удаление:
- Загаду (59).
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 19 Хамес, 2:0 – 38 Левандовски.
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Бавария –
Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен, Киммих, Алькантара, Руди, Хамес, Левандовски (Видаль, 45).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Кейта, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер (Конате, 22).
- Удаление:
- Орбан (13).
- Дата проведения
- 29 октября, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.00, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.30, «Кофас-Арена»
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Майнц –
Центнер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Фрай (Сердар, 57), Гбамен, Латца, Озтуналы (Фишер, 83), Муто (Кодро, 87), Де Бласис.
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Айнтрахт Ф –
Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Гачинович (де Гузман, 85), Боатенг, Виллемс, Штендера (Русс, 88), Аллер, Ребич (Блум, 74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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