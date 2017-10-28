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    Skate Canada. Виртью и Моир, Уивер и Поже, Лобода и Дрозд выйдут на лед с произвольными танцами

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    В канадской Реджайне проходит второй этап серии Гран-при – Skate Canada. В соревнованиях танцевальных дуэтов после короткого танца лидируют канадцы Тесса Виртьи и Скотт Моир. Россияне Алла Лобода и Павел Дрозд идут на шестом месте.

    Гран-при

    2-й этап

    Skate Canada

    Реджайна, Канада

    Танцы на льду

    Начало произвольного танца – 22.13 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport 2.

    Первая разминка

    1. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) 
    2. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
    3. Алла Лобода – Павел Дрозд (Россия) 
    4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)
    5. Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия)

    Вторая разминка

    6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
    7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
    8. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)
    9. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
    10. Мэдисон Хаббел – Захари Донохью (США)

    Положение после короткого танца

    1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 82,68
    2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 77,47
    3. Мэдисон Хаббел – Захари Донохью (США) – 76,08
    4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 64,34
    5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 63,10
    6. Алла Лобода – Павел Дрозд (Россия) – 62,60
    7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 57,77
    8. Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия) – 56,41
    9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 55,92
    10. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 54,74

    Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

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