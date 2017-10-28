Skate Canada. Виртью и Моир, Уивер и Поже, Лобода и Дрозд выйдут на лед с произвольными танцами

В канадской Реджайне проходит второй этап серии Гран-при – Skate Canada. В соревнованиях танцевальных дуэтов после короткого танца лидируют канадцы Тесса Виртьи и Скотт Моир. Россияне Алла Лобода и Павел Дрозд идут на шестом месте.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Реджайна, Канада

Танцы на льду

Начало произвольного танца – 22.13 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)

2. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

3. Алла Лобода – Павел Дрозд (Россия)

4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)

5. Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия)

Вторая разминка

6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

8. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)

9. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)

10. Мэдисон Хаббел – Захари Донохью (США)

Положение после короткого танца

1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 82,68

2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 77,47

3. Мэдисон Хаббел – Захари Донохью (США) – 76,08

4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 64,34

5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 63,10

6. Алла Лобода – Павел Дрозд (Россия) – 62,60

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 57,77

8. Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия) – 56,41

9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 55,92

10. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 54,74

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada