Skate Canada. Виртью и Моир, Уивер и Поже, Лобода и Дрозд выйдут на лед с произвольными танцами
В канадской Реджайне проходит второй этап серии Гран-при – Skate Canada. В соревнованиях танцевальных дуэтов после короткого танца лидируют канадцы Тесса Виртьи и Скотт Моир. Россияне Алла Лобода и Павел Дрозд идут на шестом месте.
Гран-при
2-й этап
Skate Canada
Реджайна, Канада
Танцы на льду
Начало произвольного танца – 22.13 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport 2.
Первая разминка
1. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)
2. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
3. Алла Лобода – Павел Дрозд (Россия)
4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)
5. Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия)
Вторая разминка
6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
8. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада)
9. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада)
10. Мэдисон Хаббел – Захари Донохью (США)
Положение после короткого танца
1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 82,68
2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 77,47
3. Мэдисон Хаббел – Захари Донохью (США) – 76,08
4. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 64,34
5. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 63,10
6. Алла Лобода – Павел Дрозд (Россия) – 62,60
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 57,77
8. Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия) – 56,41
9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 55,92
10. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 54,74
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