Франческо Тотти: «Роналду, Месси и Неймар – инопланетяне. Криштиану опережает остальных»

Бывший капитан «Ромы» назвал лучшего игрока и тренера 2017 года.

«Во-первых, мы говорим о трех футбольных инопланетянах – о Роналду, Месси и .

Должен сказать, что мы со всеми уважали друг друга на поле и за его пределами, но Криштиану опережает остальных. Роналду провел удивительный сезон и забил ведущим командам.

Что касается тренеров, то наша, итальянская, школа по-прежнему на топ-уровне. Но несмотря на отличную работу Конте и Аллегри, фаворит – Зидан. По тем же причинам, что и Роналду: он выиграл все.

Думаю, у Буффона очень хорошие шансы выиграть приз лучшему голкиперу. Он был лучшим индивидуально, и его команда вышла в финал Лиги чемпионов, как и команда Кейлора Наваса. Спор будет между ними», – сказал Тотти.

Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на приз лучшему игроку года от ФИФА