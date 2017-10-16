Виталий Мутко: «С 12 лет мечтал быть капитаном дальнего плавания»

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко на молодежном форуме рассказал о своей юности.

«У каждого были развилки в жизни – когда нужно было принимать решение за секунду. У меня таких было немало. Может, это меня сюда и привело, хотя я мечтал быть капитаном дальнего плавания, при том, что качку не переношу. С 12 лет мечтал об этом.

Я жил здесь недалеко – в станице Куринской. У нас было две школы, и мы с моим другом тогда стали волонтерствовать – затеяли спортивный клуб: купили гантели, бегали, команду создали. Это был первый опыт, а потом урожай ездили собирать.

[В ГПТУ] на первом курсе мама присылала мне посылки, пока поднимался на третий этаж, от посылок уже ничего не оставалось. На втором курсе мы дедовщину прикрыли; много подобного было в жизни.

Какая у нас будет молодежь через 15-20 лет? Замечательная; но если мы просто отпустим ситуацию, если не будем контролировать и влиять на пространство, на интернет, то можем получить проблемы.

Мы видим, что [в интернете] порой происходит: люди дальше своего двора не выходят, а пишут, что все плохо – допустим, откроют где-нибудь дворец спорта, а будут писать, что наворовали. Надо такое контролировать, но интернет – это здорово.

Мы обречены, что в нашей стране будет замечательная молодежь – у нас есть ценности, и их никто не может разрушить. Это семья, это отношение к старшим – особенно на Кавказе.

Хочется, чтобы у молодежи были широкие возможности, хочется каждый город сделать таким, как Москва, Санкт-Петербург, Казань», – сказал Мутко.