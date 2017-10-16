Валерий Карпин: «Я готов снова тренировать в Испании»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, что готов возобновить тренерскую карьеру.
– Я работал комментатором на российском телевидении. Теперь я жду возможности поработать тренером.
- Вам звонили из Испании? Вас тут хорошо помнят, особенно как игрока «Сельты» и «Реала Сосьедад».
– У меня уже был плохой опыт в «Мальорке». Но думаю, что я готов снова тренировать в Испании.
Посмотрим, может, после этого интервью поступит предложение, – сказал Карпин.
Напомним, Карпин тренировал «Мальорку» в сегунде с августа 2014 года по февраль 2015-го и был уволен за плохие результаты.
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