Валерий Карпин: «Я готов снова тренировать в Испании»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, что готов возобновить тренерскую карьеру.

– Я работал комментатором на российском телевидении. Теперь я жду возможности поработать тренером.

- Вам звонили из Испании? Вас тут хорошо помнят, особенно как игрока «Сельты» и «Реала Сосьедад».

– У меня уже был плохой опыт в «Мальорке». Но думаю, что я готов снова тренировать в Испании.

Посмотрим, может, после этого интервью поступит предложение, – сказал Карпин.

Напомним, Карпин тренировал «Мальорку» в сегунде с августа 2014 года по февраль 2015-го и был уволен за плохие результаты.

Что Карпин успел сделать на «Матч ТВ»