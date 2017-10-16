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    Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА. Это опять антирекорд

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    ФИФА обновила рейтинг сборных на октябрь 2017 года.

    Первое место занимает Германия. В десятку вернулась сборная Испании, а также вошла сборная Перу.

    Сборная России находится на 65-м месте. Команда Станислава Черчесова потеряла еще одну позицию и обновила свой антирекорд, который был установлен в сентябре (64-е место).

    Россия как страна-хозяйка ЧМ-2018 года не участвует в отборочном турнире. Официальные матчи в рейтинге ФИФА учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские.

    1 (1). Германия;

    2 (2). Бразилия;

    3 (3). Португалия;

    4 (4). Аргентина;

    5 (5). Бельгия;

    6 (6). Польша;

    7 (8) Франция;

    8 (11). Испания;

    9 (9). Чили;

    10 (12). Перу;

    30 (24). Украина;

    65 (64). Россия;

    90 (83). Армения;

    91 (77). Беларусь;

    115 (92). Азербайджан;

    ...

    133 (126). Казахстан.

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