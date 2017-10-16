Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА. Это опять антирекорд

ФИФА обновила рейтинг сборных на октябрь 2017 года.

Первое место занимает Германия. В десятку вернулась сборная Испании, а также вошла сборная Перу.

Сборная России находится на 65-м месте. Команда Станислава Черчесова потеряла еще одну позицию и обновила свой антирекорд, который был установлен в сентябре (64-е место).

Россия как страна-хозяйка ЧМ-2018 года не участвует в отборочном турнире. Официальные матчи в рейтинге ФИФА учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские.

1 (1). Германия;

2 (2). Бразилия;

3 (3). Португалия;

4 (4). Аргентина;

5 (5). Бельгия;

6 (6). Польша;

7 (8) Франция;

8 (11). Испания;

9 (9). Чили;

10 (12). Перу;

…

30 (24). Украина;

…

65 (64). Россия;

…

90 (83). Армения;

91 (77). Беларусь;

…

115 (92). Азербайджан;

...

133 (126). Казахстан.