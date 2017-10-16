Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА. Это опять антирекорд
ФИФА обновила рейтинг сборных на октябрь 2017 года.
Первое место занимает Германия. В десятку вернулась сборная Испании, а также вошла сборная Перу.
Сборная России находится на 65-м месте. Команда Станислава Черчесова потеряла еще одну позицию и обновила свой антирекорд, который был установлен в сентябре (64-е место).
Россия как страна-хозяйка ЧМ-2018 года не участвует в отборочном турнире. Официальные матчи в рейтинге ФИФА учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские.
1 (1). Германия;
2 (2). Бразилия;
3 (3). Португалия;
4 (4). Аргентина;
5 (5). Бельгия;
6 (6). Польша;
7 (8) Франция;
8 (11). Испания;
9 (9). Чили;
10 (12). Перу;
…
30 (24). Украина;
…
65 (64). Россия;
…
90 (83). Армения;
91 (77). Беларусь;
…
115 (92). Азербайджан;
...
133 (126). Казахстан.
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