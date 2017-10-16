Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов обсуждать условия нового контракта с манкунианцами.
Португальский специалист согласен продлить срок соглашения, если получит значительную прибавку к зарплате, которая сейчас составляет около 15 миллионов фунтов в год.
Моуринью хочет, чтобы его новый контракт отражал те успехи и прогресс, которого ему удалось добиться с английским клубом.
Напомним, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ, не проиграв ни одного матча.
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