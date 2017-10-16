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    Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов обсуждать условия нового контракта с манкунианцами.

    Португальский специалист согласен продлить срок соглашения, если получит значительную прибавку к зарплате, которая сейчас составляет около 15 миллионов фунтов в год.

    Моуринью хочет, чтобы его новый контракт отражал те успехи и прогресс, которого ему удалось добиться с английским клубом.

    Напомним, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ, не проиграв ни одного матча.

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