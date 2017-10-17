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    НХЛ. Кучеров – 4-й за 30 лет игрок, забивший во всех 6 стартовых матчах сезона

    Теги Тампа-Бэй Марио Лемье Кит Ткачак НХЛ Стив Айзерман Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Детройтом» (2:1, идет 2-й период) забросил шайбу, реализовав большинство.

    Россиянин стал четвертым за последние 29 лет игроком НХЛ, забившим в каждом из 6 стартовых матчей сезона (учет ведется с сезона-1987/88).

    Ранее подобное удалось Стиву Айзерману (1988/89, 6 шайб), Марио Лемье (1992/93, 7) и Киту Ткачаку (2008/09, 7).

    Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 9 (6+3) очков.

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