Задержаны фанаты «Зенита» и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с «Краснодаром». Им на год закроют вход на стадионы
«Краснодар» сообщил, что обнаружены болельщики, использовавшие пиротехнику на матчах «Краснодар» – «Зенит» и «Краснодар» – ЦСКА.
Благодаря системе видеонаблюдения удалось установить личность четверых фанатов – Михайлова Н., Карманенко В., Горелова А. и Уянова Х.
Нарушители задержаны полицией, их административные дела переданы в суд. Им будет запрещено посещать стадионы в России в течение года.
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