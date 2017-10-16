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    Задержаны фанаты «Зенита» и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с «Краснодаром». Им на год закроют вход на стадионы

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики видео Краснодар стадион Краснодар

    «Краснодар» сообщил, что обнаружены болельщики, использовавшие пиротехнику на матчах «Краснодар» – «Зенит» и «Краснодар» – ЦСКА.

    Благодаря системе видеонаблюдения удалось установить личность четверых фанатов – Михайлова Н., Карманенко В., Горелова А. и Уянова Х.

    Нарушители задержаны полицией, их административные дела переданы в суд. Им будет запрещено посещать стадионы в России в течение года.

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