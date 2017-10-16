Задержаны фанаты «Зенита» и ЦСКА, которые жгли пиротехнику на гостевых матчах с «Краснодаром». Им на год закроют вход на стадионы

«Краснодар» сообщил, что обнаружены болельщики, использовавшие пиротехнику на матчах «Краснодар» – и – ЦСКА.

Благодаря системе видеонаблюдения удалось установить личность четверых фанатов – Михайлова Н., Карманенко В., Горелова А. и Уянова Х.

Нарушители задержаны полицией, их административные дела переданы в суд. Им будет запрещено посещать стадионы в России в течение года.