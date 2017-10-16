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    «Сперс» и ЛаМаркус Олдридж договорились о продлении контракта на 3 года и 72,3 млн долларов

    Теги переходы ЛаМаркус Олдридж Сан-Антонио НБА

    «Сан-Антонио» и тяжелый форвард ЛаМаркус Олдридж договорились о продлении контракта на 3 года и 72,3 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Олдридж воспользовался опцией и пролонгировал нынешнее соглашение на сезон-2018/19 (22,3 миллиона долларов). Продление контракта вступит в силу с сезона-2019/20.

    Третий год в новом соглашении гарантирован лишь частично.

    В минувшем сезоне 32-летний Олдридж набирал 17,3 очка, 7,3 подбора, 1,9 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за игру.

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