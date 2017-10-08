«Йокерит» продлил победную серию до 11 матчей

«Йокерит» на выезде обыграл «Автомобилист» (3:1) в матче регулярного чемпионата .

Финская команда одержала 11-ю победу подряд.

В этом сезоне провел 15 игр и потерпел всего два поражения – от СКА (0:2) и московского «Динамо» (1:2 Б).

На данный момент команда тренера Юкки Ялонена расположилась на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 38 очков.

Напомним, что СКА в этом сезоне побил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии – 19 матчей.