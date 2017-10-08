«Йокерит» продлил победную серию до 11 матчей
«Йокерит» на выезде обыграл «Автомобилист» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Финская команда одержала 11-ю победу подряд.
В этом сезоне «Йокерит» провел 15 игр и потерпел всего два поражения – от СКА (0:2) и московского «Динамо» (1:2 Б).
На данный момент команда тренера Юкки Ялонена расположилась на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 38 очков.
Напомним, что СКА в этом сезоне побил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии – 19 матчей.
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