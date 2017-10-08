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    Пирло объявил, что завершит карьеру в декабре

    Теги Интер Милан Андреа Пирло Ювентус МЛС сборная Италии серия А Италия Нью-Йорк Сити

    Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло объявил о скором завершении карьеры.

    38-летний футболист прекратить играть в декабре, по истечении срока контракта с «Нью-Йорк Сити».

    «Ты понимаешь, когда твое время приходит. Каждый день у тебя проблемы с физическим состоянием, ты не можешь тренироваться так, как хочешь, потому что у тебя какие-то проблемы.

    В моем возрасте нужно остановиться. Ты не сможешь играть вечно, до 50 лет. Я займусь чем-нибудь другим», – сказал Пирло.

    За свою профессиональную карьеру Пирло успел поиграть за «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан», «Ювентус» и «Нью-Йорк Сити».

    Шесть раз он становился чемпионом Италии (дважды с «Миланом» и еще четыре раза с «Юве»), дважды – обладателем Кубка страны (по разу с «Миланом» и «Юве») и трижды – обладателем Суперкубка Италии (дважды с «Юве» и еще один раз с «Миланом»).

    В составе «россонери» Пирло два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2007-м году он также стал победителем чемпионата мира среди клубов.

    В 2006 году хавбек вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира, а в 2012-м стал серебряным призером чемпионата Европы.

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