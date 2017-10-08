Пирло объявил, что завершит карьеру в декабре

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло объявил о скором завершении карьеры.

38-летний футболист прекратить играть в декабре, по истечении срока контракта с .

«Ты понимаешь, когда твое время приходит. Каждый день у тебя проблемы с физическим состоянием, ты не можешь тренироваться так, как хочешь, потому что у тебя какие-то проблемы.

В моем возрасте нужно остановиться. Ты не сможешь играть вечно, до 50 лет. Я займусь чем-нибудь другим», – сказал Пирло.

За свою профессиональную карьеру Пирло успел поиграть за «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан», и .

Шесть раз он становился чемпионом Италии (дважды с и еще четыре раза с «Юве»), дважды – обладателем Кубка страны (по разу с и «Юве») и трижды – обладателем Суперкубка Италии (дважды с «Юве» и еще один раз с «Миланом»).

В составе «россонери» Пирло два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2007-м году он также стал победителем чемпионата мира среди клубов.

В 2006 году хавбек вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира, а в 2012-м стал серебряным призером чемпионата Европы.