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    «Ливерпуль» хотят купить бизнесмены с Ближнего Востока. Стоимость оценивается в 1,2 млрд фунтов

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес

    «Ливерпуль» может сменить владельцев в ближайшее время.

    На матче между мерсисайдцами и «Ньюкаслом» была замечена Аманда Стйэвели, которая проводила переговоры о продаже клуба китайским инвесторам в прошлом году.

    Сообщается, что сейчас «Ливерпуль» хотят купить бизнесмены с Ближнего Востока. Сумма сделки может составить более 1,2 миллиарда фунтов.

    На данный момент английским клубом владеет американская группа FSG.

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