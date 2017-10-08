НБА. Предсезонные матчи. 40 очков Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Миннесоту» в Шанхае
Сегодня в Шанхае состоялся предсезонный матч НБА, в котором действующий чемпион «Голден Стэйт» разгромил обновленную «Миннесоту» со счетом 142:110. Стефен Карри набрал 40 очков, а также сделал 8 передач и 6 подборов.
Предсезонные матчи
Шанхай
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «Mercedes-Benz Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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