Федор Емельяненко обратился в прокуратуру из-за детских боев, организованных Тактаровым. Тот назвал это «обычными кляузами»

Президент Федерации ММА России и экс-боец UFC Олег Тактаров прокомментировал критику со стороны бойца Федора Емельяненко за организацию несанкционированных детских боев.

Емельяненко уже обратился в прокуратуру по факту проведения несанкционированного турнира, на котором выступали дети моложе 12 лет.

Речь идет о турнире «Чемпионат и первенство Федерации ММА России», проходившем с 29 сентября по 1 октября в Люберцах.

«Не знаю, чем занимается Емельяненко, но это обычные кляузы. Мы развиваем спорт и детей, наши соревнования проводятся уже достаточно давно.

Что касается закона, то здесь все в порядке, соревнования были согласованы. Не думаю, что Федор Емельяненко может давать мне советы», – заявил Тактаров.

Тактаров возглавляет Федерацию ММА России, которая не владеет аккредитацией министерства спорта на проведение подобных соревнований.