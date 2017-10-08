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    Федор Емельяненко обратился в прокуратуру из-за детских боев, организованных Тактаровым. Тот назвал это «обычными кляузами»

    Теги Олег Тактаров Федор Емельяненко Союз ММА России

    Президент Федерации ММА России и экс-боец UFC Олег Тактаров прокомментировал критику со стороны бойца Федора Емельяненко за организацию несанкционированных детских боев.

    Емельяненко уже обратился в прокуратуру по факту проведения несанкционированного турнира, на котором выступали дети моложе 12 лет.

    Речь идет о турнире «Чемпионат и первенство Федерации ММА России», проходившем с 29 сентября по 1 октября в Люберцах.

    «Не знаю, чем занимается Емельяненко, но это обычные кляузы. Мы развиваем спорт и детей, наши соревнования проводятся уже достаточно давно.

    Что касается закона, то здесь все в порядке, соревнования были согласованы. Не думаю, что Федор Емельяненко может давать мне советы», – заявил Тактаров.

    Тактаров возглавляет Федерацию ММА России, которая не владеет аккредитацией министерства спорта на проведение подобных соревнований.

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