«Ман Сити» готов потратить на приобретение Месси 400 млн евро

«Манчестер Сити» рассматривает варианты подписания нападающего «Барселоны» .

Английский клуб ждет действий форварда относительной нового контракт с каталонцами и если они будут направлены в сторону ухода из клуба, «Сити» готовы потратить на него 400 млн евро.

Речь идет не о сумме отступных, а о сумме на приобретение футболиста, контракт которого истекает летом и уже зимой он сможет подписать предварительный контракт с любым клубом.

Подробную статистику Месси можно посмотреть здесь.