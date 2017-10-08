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    «Ман Сити» готов потратить на приобретение Месси 400 млн евро

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания возможные трансферы

    «Манчестер Сити» рассматривает варианты подписания нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Английский клуб ждет действий форварда относительной нового контракт с каталонцами и если они будут направлены в сторону ухода из клуба, «Сити» готовы потратить на него 400 млн евро.

    Речь идет не о сумме отступных, а о сумме на приобретение футболиста, контракт которого истекает летом и уже зимой он сможет подписать предварительный контракт с любым клубом.

    Подробную статистику Месси можно посмотреть здесь.

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