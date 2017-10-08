Арсен Венгер: «Я не хочу видеть «Барселону» в АПЛ»

Главный тренер Арсен Венгер рассказал, почему не ждет участия «Барселоны» в АПЛ.

«Я не хочу видеть «Барселону» в АПЛ. Это будет ненормально, потому что нарушит географическое единство лиги и здравый смысл.

Почему в АПЛ не приглашают «Селтик» и «Рейнджерс», которые играют в Великобритании? В этом больше смысла, чем приглашение «Барселоны».

Кроме того, в случае проблем между Каталонией и Испанией приглашение «Барселоны» в АПЛ будет считаться поддержкой каталонцев со стороны Англии. Не думаю, что это будет приветствоваться по политическим причинам.

Я надеюсь, что все не зайдет слишком далеко и продолжит играть в Испании», – сказал Венгер.