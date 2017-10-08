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    Левандовски забил 16 мячей в 10 матчах квалификации ЧМ. Это рекорд

    Теги Бавария Криштиану Роналду сборная Португалии бундеслига Германия сборная Польши сборная Черногории рекорды Роберт Левандовски квалификация ЧМ-2018

    Форвард сборной Польши Роберт Левандовски забил гол в матче квалификации ЧМ-2018 с Черногорией (4:2).

    29-летний нападающий «Баварии» забил 16 мячей в 10 отборочных матчах и вновь установил рекорд по этому показателю. 

    В четверг Левандовски в первый раз установил рекорд, забив 15 мячей. Но потом его достижение повторил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду (у него 15 голов в 8 играх). 

    Подробную статистику Левандовского можно посмотреть здесь.

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