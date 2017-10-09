Гарсия снялась с турнира в Тяньцзине, но попросила wild card на Кубок Кремля

Француженка Каролин Гарсия, за последние две недели выигравшая титулы в Ухане и Пекине, попросила wild card у организаторов Кубка Кремля, который стартует 14 октября.

Гарсия, сегодня дебютировавшая в Топ-10 рейтинга WTA, снялась с турнира в Тяньцзине, где была посеяна под первым номером. Ее беспокоит травма ноги. В сетке турнира ее место заняла Ирина Камелия Бегу, которая сыграет с Марией Шараповой (WC).

Сейчас Гарсия лидирует в борьбе с Йоханной Контой за последнее место на итоговом турнире WTA. Если Гарсия больше в этом сезоне играть не будет, то Конта может ее обойти, если в Москве выйдет в финал. При этом, британка проиграла свои последние пять матчей.