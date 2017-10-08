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    Египет вышел на ЧМ-2018

    Теги ЧМ-2018 сборная Египта сборная Конго квалификация ЧМ-2018 Африка

    Сборная Египта в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла сборную Конго (2:1).

    Команда за тур до окончания отборочного турнира завоевала путевку на ЧМ-2018.

    Мундиаль станет для них 3-м в истории и первым за 28 лет.

    Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

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