Египет вышел на ЧМ-2018

Сборная Египта в матче квалификации обыграла сборную Конго (2:1).

Команда за тур до окончания отборочного турнира завоевала путевку на ЧМ-2018.

Мундиаль станет для них 3-м в истории и первым за 28 лет.

Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018