Египет вышел на ЧМ-2018
Сборная Египта в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла сборную Конго (2:1).
Команда за тур до окончания отборочного турнира завоевала путевку на ЧМ-2018.
Мундиаль станет для них 3-м в истории и первым за 28 лет.
Сборная Египта в матче квалификации ЧМ-2018 обыграла сборную Конго (2:1).
Команда за тур до окончания отборочного турнира завоевала путевку на ЧМ-2018.
Мундиаль станет для них 3-м в истории и первым за 28 лет.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.