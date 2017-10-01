поделился информацией о состоянии здоровья футболистов, которые получили повреждения в матче чемпионата России против «Уфы» (0:0).

У Понтуса Вернблума – глубокая рваная рана, ему наложили швы. Полученное повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время.

У Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сроки восстановления этих футболистов, как и , будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.