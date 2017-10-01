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    У Головина повреждение голеностопного сустава, у Березуцкого травма икроножной мышцы, Вернблуму наложили швы из-за раны

    Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия травмы Алан Дзагоев Уфа Понтус Вернблум Александр Головин

    ЦСКА поделился информацией о состоянии здоровья футболистов, которые получили повреждения в матче чемпионата России против «Уфы» (0:0).

    У Понтуса Вернблума – глубокая рваная рана, ему наложили швы. Полученное повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе в ближайшее время.

    У Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

    Сроки восстановления этих футболистов, как и Алана Дзагоева, будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.

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