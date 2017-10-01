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    КХЛ. «Магнитка» примет «Ладу», ЦСКА против «Торпедо»

    Теги Металлург Мг ЦСКА Северсталь Лада Спартак Торпедо результаты Слован Йокерит КХЛ

    В регулярном чемпионате КХЛ состоится 4 матча. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Мг – Лада
    Дата проведения
    1 октября, 15.00, «Арена-Металлург»
    Онлайн матча Видео
    Йокерит – Северсталь
    Дата проведения
    1 октября, 16.00, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    ЦСКА – Торпедо
    Дата проведения
    1 октября, 17.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Спартак
    Дата проведения
    1 октября, 18.30, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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