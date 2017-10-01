КХЛ. «Магнитка» примет «Ладу», ЦСКА против «Торпедо»
В регулярном чемпионате КХЛ состоится 4 матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 17.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.30, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это какой-то позор. Что Рига делает в КХЛ?
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