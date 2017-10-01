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    «Бавария» в первом матче без Анчелотти не смогла обыграть «Герту», хотя вела 2:0

    Теги Бавария Герта Вилли Саньоль Карло Анчелотти Саломон Калу бундеслига Германия Матс Хуммельс Роберт Левандовски Ондрей Дуда

    «Бавария» провела первый матч после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера.

    Мюнхенской командой в игре с «Гертой» (2:2) руководил Вилли Саньоль. Он стал исполняющим обязанности главного тренера на этой неделе. Ранее Саньоль был ассистентом Анчелотти.

    «Бавария» не смогла обыграть «Герту», хотя по ходу матча вела со счетом 2:0. Первый гол забил защитник Матс Хуммельс на 10-й минуте. На 49-й нападающий Роберт Левандовски удвоил счет. Однако голы полузащитника Ондрея Дуды и нападающего Саломона Калу на 51-й и 56-й минутах соответственно позволили «Герте» уйти от поражения.

    Безвыигрышная серия «Баварии» достигла 3 матчей с учетом всех турниров. В бундеслиге мюнхенцы поделили очки с «Вольфсбургом» (2:2) и «Гертой» (2:2). В Лиге чемпионов «Бавария» крупно проиграла «ПСЖ» (0:3). В матче с «Вольфсбургом», состоявшимся чуть больше недели назад, рекордмайстер вел со счетом 2:0, но не удержал победу, как и сегодня.

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