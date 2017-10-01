Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Наполи» одержал 12 побед подряд в серии А, забивая не меньше 3 голов в 11 играх

    Теги серия А Италия Наполи Маурицио Сарри

    «Наполи» в 7-м туре серии А разгромил «Кальяри» (3:0).

    Команда тренера Маурицио Сарри одержала в чемпионате 12 побед подряд с учетом прошлого сезона. В последних 11 матчах в рамках серии А «Наполи» забивал не меньше 3 голов.

    В заключительной части прошлого чемпионата команда Сарри последовательно обыграла «Интер» (1:0), «Кальяри» (3:1), «Торино» (5:0), «Фиорентину» (4:1) и «Сампдорию» (4:2). В нынешнем сезоне «Наполи» победил «Верону» (3:1), «Аталанту» (3:1), «Болонью» (3:0), «Беневенто» (6:0), «Лацио» (4:1), СПАЛ (3:2) и «Кальяри» (3:0).

    Инсинье хотел поддержать Милика, но ему дали не ту футболку

    «Наполи» – единственная причина смотреть чемпионат Италии

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться