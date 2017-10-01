«Наполи» одержал 12 побед подряд в серии А, забивая не меньше 3 голов в 11 играх

в 7-м туре серии А разгромил «Кальяри» (3:0).

Команда тренера одержала в чемпионате 12 побед подряд с учетом прошлого сезона. В последних 11 матчах в рамках серии А «Наполи» забивал не меньше 3 голов.

В заключительной части прошлого чемпионата команда Сарри последовательно обыграла «Интер» (1:0), «Кальяри» (3:1), «Торино» (5:0), «Фиорентину» (4:1) и «Сампдорию» (4:2). В нынешнем сезоне «Наполи» победил «Верону» (3:1), «Аталанту» (3:1), «Болонью» (3:0), «Беневенто» (6:0), «Лацио» (4:1), СПАЛ (3:2) и «Кальяри» (3:0).

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