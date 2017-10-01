Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» и покинул стадион на костылях
Хавбек «Баварии» Франк Рибери травмировал колено в матче с «Гертой» (2:2).
Полузащитник получил повреждение без воздействия кого-либо из соперников. Рибери был заменен и покидал стадион на костылях. У футболиста подозрение на разрыв наружной коллатеральной связки колена.
«В колене что-то повреждено. Врач говорил о наружной коллатеральной связке.
Франк испытывает серьезную боль. Все это выглядит нехорошо», – сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
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