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    Гран-при Малайзии. Онлайн

    Теги результаты Гран-при Малайзии Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Джолион Палмер Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл

    Гран-при Малайзии
    Сепанг
    1 октября 2017 года

    В 10:00 по москвоскому времени в Куала-Лумпур стартует Гран-при Малайзии, четырнадцатый этап чемпионата мира по гонкам в классе «Формулы-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.

    Стартовый порядок

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Кими Райкконен («Феррари»)
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    5. Валттери Боттас («Мерседес»)
    6. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    7. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    8. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    9. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    10. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    11. Фелипе Масса («Уильямс»)
    12. Джолион Палмер («Рено»)
    13. Ланс Стролл («Уильямс»)
    14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
    15. Пьер Гасли («Торо Россо»)
    16. Ромен Грожан («Хаас»)
    17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    18. Паскаль Верляйн («Заубер»)
    19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    20. Себастьян Феттель («Феррари»)*

    * – Феттель не смог показать время в квалификации из-за поломки мотора

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