Гран-при Малайзии. Онлайн

Гран-при Малайзии

Сепанг

1 октября 2017 года

В 10:00 по москвоскому времени в Куала-Лумпур стартует Гран-при Малайзии, четырнадцатый этап чемпионата мира по гонкам в классе «Формулы-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Кими Райкконен («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

7. Стоффель Вандорн («Макларен»)

8. Нико Хюлькенберг («Рено»)

9. Серхио Перес («Форс-Индия»)

10. Фернандо Алонсо («Макларен»)

11. Фелипе Масса («Уильямс»)

12. Джолион Палмер («Рено»)

13. Ланс Стролл («Уильямс»)

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

15. Пьер Гасли («Торо Россо»)

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Паскаль Верляйн («Заубер»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Себастьян Феттель («Феррари»)*

* – Феттель не смог показать время в квалификации из-за поломки мотора