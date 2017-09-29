Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Арсенала»

В 12-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» примет «Урал», ЦСКА – «Уфу», «Локомотив» сразится в московском дерби с «Динамо», а «Зенит» отправится в гости к «Анжи».

Чемпионат России

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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