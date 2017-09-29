Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Арсенала»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 12-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» примет «Урал», ЦСКА – «Уфу», «Локомотив» сразится в московском дерби с «Динамо», а «Зенит» отправится в гости к «Анжи».

    Чемпионат России

    12-й тур

    Арсенал Тула – Краснодар
    Дата проведения
    29 сентября, 19.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    СКА Хабаровск – Ростов
    Дата проведения
    30 сентября, 11.30, «им. Ленина»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тосно – Ахмат
    Дата проведения
    30 сентября, 14.00, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рубин – Амкар
    Дата проведения
    30 сентября, 16.30, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Спартак – Урал
    Дата проведения
    30 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ЦСКА – Уфа
    Дата проведения
    1 октября, 14.00, «ЦСКА»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Динамо
    Дата проведения
    1 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Анжи – Зенит
    Дата проведения
    1 октября, 19.00, «Анжи-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться