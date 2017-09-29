Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Арсенала»
В 12-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» примет «Урал», ЦСКА – «Уфу», «Локомотив» сразится в московском дерби с «Динамо», а «Зенит» отправится в гости к «Анжи».
Чемпионат России
12-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 30 сентября, 11.30, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 30 сентября, 14.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 30 сентября, 16.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «ЦСКА»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Анжи-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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