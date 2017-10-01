Пилот Себастьян Феттель был признан гонщиком дня по итогам .

Победителя в данной номинации, введенной с прошлого сезона, определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу заезда.

Феттель финишировал четвертым, отыграв 16 позиций. Накануне у немца сломался двигатель в квалификации, и на стартовой решетке он стоял последним.