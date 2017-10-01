Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Феттель, отыгравший 16 позиций, признан гонщиком дня на Гран-при Малайзии

    Теги Гран-при Малайзии Феррари Себастьян Феттель Формула-1

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии.

    Победителя в данной номинации, введенной с прошлого сезона, определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу заезда.

    Феттель финишировал четвертым, отыграв 16 позиций. Накануне у немца сломался двигатель в квалификации, и на стартовой решетке он стоял последним.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться