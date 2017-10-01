Феттель, отыгравший 16 позиций, признан гонщиком дня на Гран-при Малайзии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии.
Победителя в данной номинации, введенной с прошлого сезона, определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу заезда.
Феттель финишировал четвертым, отыграв 16 позиций. Накануне у немца сломался двигатель в квалификации, и на стартовой решетке он стоял последним.
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