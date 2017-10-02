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    Актив фанатов «Динамо» не будет поддерживать команду до разговора с игроками и руководством

    Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва

    Активисты фанатского движения «Динамо» покинули гостевой сектор во время второго тайма матча 12-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (0:3).

    «Сегодня, во время второго тайма проигранного «Локомотиву» матча, большинство фанатов организованно покинуло трибуну. Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата.

    Мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям, данным руководителями и самой командой перед сезоном.

    Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог», – сказано в заявлении болельщиков.

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