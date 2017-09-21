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    «Атлетико» подтвердил переход Диего Косты

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания трансферы Диего Коста

    Нападающий «Челси» Диего Коста официально возвращается в «Атлетико».

    Оба клуба подтвердили информацию о переходе игрока в «Атлетико». Коста в ближайшее время пройдет медобследование и подпишет контракт с мадридским клубом.

    Сумма трансфера не раскрывается, сообщалось, что «Челси» выручит от продажи Косты 60 миллионов евро. Испанский футболист не сможет играть за «Атлетико» до января.

    Ранее Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте и отказался приезжать в расположение команды.

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