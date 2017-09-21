«Атлетико» подтвердил переход Диего Косты

Нападающий Диего Коста официально возвращается в «Атлетико».

Оба клуба подтвердили информацию о переходе игрока в . Коста в ближайшее время пройдет медобследование и подпишет контракт с мадридским клубом.

Сумма трансфера не раскрывается, сообщалось, что «Челси» выручит от продажи Косты 60 миллионов евро. Испанский футболист не сможет играть за до января.

Ранее Коста поссорился с главным тренером Антонио Конте и отказался приезжать в расположение команды.

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