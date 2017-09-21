Логинов избежал перелома ноги, восстановление займет около двух недель

Российский биатлонист Александр Логинов, упавший во время индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону, избежал перелома ноги. На восстановление от полученного ушиба уйдет около двух недель.

Об этом сообщил старший тренер резервной сборной России Александр Касперович.

«Сейчас уже можно говорить, что перелома у Саши нет, это серьезный ушиб. На восстановление понадобится около двух недель, может, чуть больше», – сказал Касперович.

Также тренер резерва сообщил некоторые подробности произошедшего с биатлонистом на дистанции.

«При подходе на рубеж Александр Логинов обратил внимание на ветровую ситуацию, а в это время палка попала в лыжероллер. Спортсмен упал на колено и получил травму.

Сделали Саше компьютерную томографию, его осмотрел врач. Заключение будет готово буквально через пару часов. Думаю, что дней на десять Саша переходит в щадящий режим, хотя он уже сейчас рвется в бой, хочет выступать. Но это эмоции, а нам нужно его поберечь», – рассказал Касперович.