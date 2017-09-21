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    Франция не поедет в Пхенчхан-2018, если организаторы Игр не гарантируют безопасность спортсменов

    Теги сборная Франции Пхенчхан-2018

    Министр спорта Франции Лора Флессель сообщила, что французская делегация не поедет в Пхенчхан-2018, если организаторы Игр не гарантируют безопасность спортсменов.

    «Если там станет еще хуже, и если мы не сможем быть уверены в безопасности наших спортсменов, то вся сборная останется дома. Мы не хотим подвергать команду опасности.

    Сейчас мы постоянно находимся на связи с Министерством иностранных дел. Продолжаем наблюдать за ситуацией и анализировать», – рассказала Флессель.

    Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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