Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Волков выйдет на старт 30-м, Логинов – 37-м, Шипулин – 40-м, Малышко – 50-м
Сегодня в Чайковском стартует чемпионат России по летнему биатлону. В первый день турнира пройдут индивидуальные гонки.
Летний биатлон
Чемпионат России
Чайковский
Индивидуальная гонка
Мужчины
Начало – 12.00 по московскому времени.
Старт-лист
3. Юрий Шопин
25. Алексей Слепов
27. Антон Бабиков
28. Эдуард Латыпов
30. Алексей Волков
37. Александр Логинов
40. Антон Шипулин
46. Петр Пащенко
49. Александр Поварницын
50. Дмитрий Малышко
71. Матвей Елисеев
77. Максим Цветков
78. Тимур Махамбетов
82. Евгений Гараничев
84. Кирилл Стрельцов
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