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    Доходы «МЮ» в сезоне-2016/17 составили рекордные 581 миллион фунтов. Прибыль – 81 млн

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет по итогам сезона-2016/17.

    Доходы клуба достигли рекордной отметки – 581,2 миллиона фунтов (год назад – 515,3). В 2018 году прогнозируются доходы в размере 575-585 миллионов.

    Чистая прибыль «МЮ» составила 80,8 миллиона (год назад – 68,9 млн).

    «Манчестер Юнайтед» сумел сократить клубный долг, связанный с покупкой команды семьей Глейзеров в 2005 году, с 260,9 миллиона фунтов до 213,1 миллиона.

    Зарплатная ведомость «МЮ» выросла на 31,3 миллиона – до 263,5 миллиона. Это самый высокий показатель в премьер-лиге.

    Напомним, в прошлом сезоне клуб из Манчестера выиграл три трофея – Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

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