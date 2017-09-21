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    Логинов упал во время индивидуальной гонки на летнем чемпионате России и получил тяжелую травму

    Теги сборная России жен происшествия чемпионат России Александр Логинов

    Российский биатлонист, призер ЧМ-2017 Александр Логинов не смог закончить индивидуальную гонку на летнем чемпионате России в Чайковском из-за падения на дистанции.

    Биатлонист упал на спину, не смог подняться самостоятельно, после чего его унесли с биатлонного стадиона на носилках.

    Как сообщил в своем Instagram комментатор телеканала «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев, у Логинова тяжелая травма ноги.

    Логинов, отбывший дисквалификацию за допинг, вернулся в биатлон в ноябре 2016-го и выиграл три золота на чемпионате Европы-2017 и бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира-2017.

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