«Атлетико» согласовал трансфер Косты с «Челси» за 60 млн евро

Нападающий Диего Коста близок к переходу в «Атлетико».

Как утверждает As, клубы согласовали трансфер игрока за 60 миллионов евро. В ближайшее время Коста пройдет медобследование и подпишет с контракт.

Ожидается, что мадридцы представят Косту в качестве новичка уже до конца этой недели. Испанский футболист не сможет играть за до января.

Ранее Коста поссорился с главным тренером Антонио Конте и отказался приезжать в расположение команды.

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