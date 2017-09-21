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    «Атлетико» согласовал трансфер Косты с «Челси» за 60 млн евро

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Диего Коста

    Нападающий «Челси» Диего Коста близок к переходу в «Атлетико».

    Как утверждает As, клубы согласовали трансфер игрока за 60 миллионов евро. В ближайшее время Коста пройдет медобследование и подпишет с «Атлетико» контракт.

    Ожидается, что мадридцы представят Косту в качестве новичка уже до конца этой недели. Испанский футболист не сможет играть за «Атлетико» до января.

    Ранее Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте и отказался приезжать в расположение команды.

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