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    СКА установил новый рекорд КХЛ, одержав 13 побед подряд на старте сезона

    Теги Авангард СКА Олег Знарок КХЛ

    СКА обыграл «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

    Таким образом, петербургская команда одержала победы во всех 13 матчах на старте сезона и установила новый рекорд лиги.

    Предыдущий рекорд также принадлежал СКА, который одержал 12 побед подряд на старте сезона-2014/15.

    Отметим, что в сезоне-1998/1999 магнитогорский «Металлург» не проигрывал в 16 матчах с начала сезона в чемпионате России: ничья, 11 побед в основное время, победа в овертайме, ничья, две победы в основное время.

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