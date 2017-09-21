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    Андре Уорд объявил о завершении карьеры

    Теги Андрэ Уорд

    Чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд официально завершил спортивную карьеры. Об этом 33-летний американский боксер объявил сегодня на своем официальном сайте, написав, что уходит «на вершине своей карьеры».

    Уорд завершил профессиональную карьеру непобежденным: 32 победы, 0 ничьих, 0 поражений. Был чемпионом в двух весовых категориях – суперсреднем и полутяжелом весах.

    Уорд также становился олимпийским чемпионом в 2004 году.

    Последний бой Уорд провел в июне этого года, победив россиянина Сергея Ковалева в реванше.

     

     

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