Андре Уорд объявил о завершении карьеры

Чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд официально завершил спортивную карьеры. Об этом 33-летний американский боксер объявил сегодня на своем официальном сайте, написав, что уходит «на вершине своей карьеры».

Уорд завершил профессиональную карьеру непобежденным: 32 победы, 0 ничьих, 0 поражений. Был чемпионом в двух весовых категориях – суперсреднем и полутяжелом весах.

Уорд также становился олимпийским чемпионом в 2004 году.

Последний бой Уорд провел в июне этого года, победив россиянина Сергея Ковалева в реванше.