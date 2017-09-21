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    Болельщики «Авангарда» забросали лед разными предметами из-за судейства в матче со СКА

    Теги Авангард СКА болельщики судьи Константин Оленин КХЛ Александр Осипов Роман Гофман

    Болельщики «Авангарда» выразили свое недовольство работой судей в концовке матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

    После удаления защитника омской команды Александра Осипова, получившего 5+20 минут штрафа в третьем периоде, на лед полетели посторонние предметы и монеты, передает корреспондент Sports.ru Никита Надёжин.

    После удаления за нарушение численного состава и третьего гола СКА болельщики еще сильнее стали забрасывать лед различными предметами.

    Согласно статистике на официальном сайте КХЛ, СКА за матч получил в общей сложности 4 минуты штрафа, «Авангард» – 33 минуты.

    Матч «Авангард» – СКА, который посетили 10 180 зрителей, судили Роман Гофман и Константин Оленин.

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