Болельщики «Авангарда» забросали лед разными предметами из-за судейства в матче со СКА

Болельщики «Авангарда» выразили свое недовольство работой судей в концовке матча регулярного чемпионата КХЛ против (1:3).

После удаления защитника омской команды Александра Осипова, получившего 5+20 минут штрафа в третьем периоде, на лед полетели посторонние предметы и монеты, передает корреспондент Sports.ru Никита Надёжин.

После удаления за нарушение численного состава и третьего гола СКА болельщики еще сильнее стали забрасывать лед различными предметами.

Согласно статистике на официальном сайте КХЛ, СКА за матч получил в общей сложности 4 минуты штрафа, «Авангард» – 33 минуты.

Матч «Авангард» – СКА, который посетили 10 180 зрителей, судили Роман Гофман и Константин Оленин.

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