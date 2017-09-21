Роберто Манчини: «Матч с «Динамо» омрачен многочисленными судейскими ошибками»

Главный тренер Роберто Манчини ответил на вопросы после матча 1/16 финала Кубка России с СПб (2:3, д.в.).

– Почему не сделали замену после удаления Мевли, а перевели в оборону Капленко? Не считаете ли это решение ошибкой?

– Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле



– Спасибо за игру, ребята показали характер. Показалось, что по составу вы не очень серьезно отнеслись к Кубку России. Вы хотели пройти этим составом или действительно не очень серьезно отнеслись к турниру?

– Я отношусь ко всем матчам серьезно, но не могу играть одним и тем же составом в четверг, в воскресенье и в следующий четверг. Те ребята, которых я выпустил, должны были выкладываться по максимуму. С момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, но ребята старались, спасибо им за это.



– Напомнила ли вам атмосфера матча миланское дерби? Выиграл бы Петербург, если бы «Динамо» оказалось в премьер-лиге?

– Не могу сказать, что атмосфера была похожей. Но нам было бы хорошо, если бы «Динамо» вышло в премьер-лигу – не пришлось бы никуда ехать.



– Является ли вылет из Кубка России трагедией для вас?

– Мне очень жаль, мы хотели дойти до финала. Еще раз подчеркну, что ребята играли очень хорошо. Матч был омрачен многочисленными судейскими ошибками, но ребята боролись, и это хорошо, – сказал Манчини.

Главным рефери матча был Павел Кукуян.

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