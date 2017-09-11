Геннадий Орлов: «Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах появления в «Зените» футболиста уровня .

«Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты.

Я просто знаю, сколько талантливой молодежи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».