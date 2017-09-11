Геннадий Орлов: «Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее»
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах появления в «Зените» футболиста уровня Лионеля Месси.
«Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты.
Я просто знаю, сколько талантливой молодежи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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