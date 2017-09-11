Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    СКА одержал 9-ю победу подряд. В прошлом сезоне серия побед составила 15 матчей

    Теги СКА КХЛ

    СКА одержал 9-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

    Сегодня питерский клуб на домашнем льду справился с «Ладой» (3:1) и по-прежнему не имеет ни одного поражения в этом сезоне.

    В минувшем сезоне СКА также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.

    Команда тренера Олега Знарка занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в девяти играх.

    В среду, 13 сентября, СКА примет «Автомобилист», который в прошлом году прервал победную серию питерцев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться