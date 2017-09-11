СКА одержал 9-ю победу подряд. В прошлом сезоне серия побед составила 15 матчей

СКА одержал 9-ю победу подряд в регулярном чемпионате .

Сегодня питерский клуб на домашнем льду справился с «Ладой» (3:1) и по-прежнему не имеет ни одного поражения в этом сезоне.

В минувшем сезоне также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.

Команда тренера Олега Знарка занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в девяти играх.

В среду, 13 сентября, СКА примет «Автомобилист», который в прошлом году прервал победную серию питерцев.