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    КХЛ. ЦСКА в гостях у «Куньлуня», СКА против «Лады», «Динамо» М – «Магнитка»

    Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь Лада СКА Трактор Амур Автомобилист результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 8 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Слован
    Дата проведения
    11 сентября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео

     

    Амур – Йокерит
    Дата проведения
    11 сентября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Куньлунь – ЦСКА
    Дата проведения
    11 сентября, 14.30, «Feiyang Ice Skating Center»
    Онлайн матча Видео

     

    Локомотив – Автомобилист
    Дата проведения
    11 сентября, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео

     

    Северсталь – Сочи
    Дата проведения
    11 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Москва – Металлург Мг
    Дата проведения
    11 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Минск – Трактор
    Дата проведения
    11 сентября, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео

     

    СКА – Лада
    Дата проведения
    11 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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