КХЛ. ЦСКА в гостях у «Куньлуня», СКА против «Лады», «Динамо» М – «Магнитка»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 8 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 сентября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 11 сентября, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 14.30, «Feiyang Ice Skating Center»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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