Рейтинг АТР. Надаль и Федерер заняли первое и второе место впервые с марта-2011

По результатам US Open Рафаэль Надаль укрепил свое лидерство в рейтинге. Роджер Федерер поднялся на вторую строчку – они с испанцем стали лидерами рейтинга впервые с марта 2011 года.

Полуфиналист турнира Пабло Каррено-Буста дебютировал в Топ-10, а финалист Кевин Андерсон вошел в Топ-15.

Четвертьфиналист US Open Андрей Рублев впервые в карьере вошел в Топ-40.

Emirates ATP Rankings

Положение на 11 сентября 2017

