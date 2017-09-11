Рейтинг АТР. Надаль и Федерер заняли первое и второе место впервые с марта-2011
По результатам US Open Рафаэль Надаль укрепил свое лидерство в рейтинге. Роджер Федерер поднялся на вторую строчку – они с испанцем стали лидерами рейтинга впервые с марта 2011 года.
Полуфиналист турнира Пабло Каррено-Буста дебютировал в Топ-10, а финалист Кевин Андерсон вошел в Топ-15.
Четвертьфиналист US Open Андрей Рублев впервые в карьере вошел в Топ-40.
Emirates ATP Rankings
Положение на 11 сентября 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9465
|2 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|7505
|3 (2)
|Энди Маррей (Великобритания)
|6790
|4 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|4470
|5 (7)
|Марин Чилич (Хорватия)
|4155
|6 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4125
|7 (8)
|Доминик Тим (Австрия)
|4030
|8 (4)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|3690
|9 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3575
|10 (19)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2855
|15 (32)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|2470
|24 (28)
|Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
|1820
|32 (29)
|Карен Хачанов (Россия)
|1330
|37 (53)
|Андрей Рублев (Россия)
|1233
|51 (69)
|Денис Шаповалов (Канада)
|926
|61 (54)
|Даниил Медведев (Россия)
|819
|88 (75)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|606
|89 (99)
|Евгений Донской (Россия)
|584
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