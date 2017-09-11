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    Рейтинг АТР. Надаль и Федерер заняли первое и второе место впервые с марта-2011

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей рейтинги Хуан Мартин дель Потро ATP Стэн Вавринка Григор Димитров Марин Чилич Кевин Андерсон Пабло Каррено-Буста Доминик Тим Александр Зверев Андрей Рублев Денис Шаповалов

    По результатам US Open Рафаэль Надаль укрепил свое лидерство в рейтинге. Роджер Федерер поднялся на вторую строчку – они с испанцем стали лидерами рейтинга впервые с марта 2011 года.

    Полуфиналист турнира Пабло Каррено-Буста дебютировал в Топ-10, а финалист Кевин Андерсон вошел в Топ-15.

    Четвертьфиналист US Open Андрей Рублев впервые в карьере вошел в Топ-40.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 11 сентября 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 9465
    2 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 7505
    3 (2) Энди Маррей (Великобритания) 6790
    4 (6) Александр Зверев (Германия) 4470
    5 (7) Марин Чилич (Хорватия) 4155
    6 (5) Новак Джокович (Сербия) 4125
    7 (8) Доминик Тим (Австрия) 4030
    8 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 3690
    9 (9) Григор Димитров (Болгария) 3575
    10 (19) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2855
    15 (32) Кевин Андерсон (ЮАР) 2470
    24 (28) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 1820
    32 (29) Карен Хачанов (Россия) 1330
    37 (53) Андрей Рублев (Россия) 1233
    51 (69) Денис Шаповалов (Канада) 926
    61 (54) Даниил Медведев (Россия) 819
    88 (75) Андрей Кузнецов (Россия) 606
    89 (99) Евгений Донской (Россия) 584

     

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