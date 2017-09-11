Президент УЕФА: «Если я хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков»

Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя трансферы Неймара и Килиана Мбаппе (222 миллиона и 180 млн евро) в , оценил возможность наказания парижского клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«Если я хочу быть популярным, как (бывший глава УЕФА – прим.), то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков», – сказал Чеферин.

Ранее появилась информация, что УЕФА проверяет «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей.

Президент УЕФА: «Финансовый фэйр-плей нужно подкорректировать»

Вот так «ПСЖ» может обойти финансовый фэйр-плей