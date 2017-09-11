Президент УЕФА: «Если я хочу быть популярным, как Платини, то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков»
Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя трансферы Неймара и Килиана Мбаппе (222 миллиона и 180 млн евро) в «ПСЖ», оценил возможность наказания парижского клуба за нарушения правил финансового фэйр-плей.
«Если я хочу быть популярным, как Платини (бывший глава УЕФА – прим.), то должен исключить «ПСЖ» из еврокубков», – сказал Чеферин.
Ранее появилась информация, что УЕФА проверяет «ПСЖ» на соблюдение правил финансового фэйр-плей.
Президент УЕФА: «Финансовый фэйр-плей нужно подкорректировать»
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