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    Революция в фигурном катании: понизится стоимость четверных прыжков, появятся техническая и артистическая программы

    Теги ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание

    Международный союз конькобежцев (ISU) планирует сделать революционные изменения в фигурном катании.

    Эти изменения будут направлены на достижение лучшего баланса между артистизмом и техникой.

    Планируется понизить стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном.

    Также ISU может заменить короткую и произвольную программы на артистическую и техническую. Ожидается, что медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме баллов за обе.

    Понижение стоимости сложных элементов может произойти в сезоне-2018/2019, а замена программ ожидается не раньше Пекина-2022.

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