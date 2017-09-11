Революция в фигурном катании: понизится стоимость четверных прыжков, появятся техническая и артистическая программы
Международный союз конькобежцев (ISU) планирует сделать революционные изменения в фигурном катании.
Эти изменения будут направлены на достижение лучшего баланса между артистизмом и техникой.
Планируется понизить стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном.
Также ISU может заменить короткую и произвольную программы на артистическую и техническую. Ожидается, что медали будут вручаться за каждую программу в отдельности и по сумме баллов за обе.
Понижение стоимости сложных элементов может произойти в сезоне-2018/2019, а замена программ ожидается не раньше Пекина-2022.
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