ЦСКА продлил победную серию до 8 матчей
ЦСКА на выезде одолел «Куньлунь» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
После второго периода армейцы вели в счете 3:0, но в третьем отрезке игры пропустили три шайбы – за полторы минуты до конца периода Алексей Поникаровский перевел встречу в овертайм.
За секунду до конца дополнительного времени победный гол забил Сергей Шумаков. Таким образом, ЦСКА одержал 8-ю победу подряд и набрал 21 очко в 9 матчах.
13 сентября команда тренера Игоря Никитина продолжит поездку по Дальнему Востоку игрой против «Амура».
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