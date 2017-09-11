ЦСКА продлил победную серию до 8 матчей

ЦСКА на выезде одолел «Куньлунь» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

После второго периода армейцы вели в счете 3:0, но в третьем отрезке игры пропустили три шайбы – за полторы минуты до конца периода Алексей Поникаровский перевел встречу в овертайм.

За секунду до конца дополнительного времени победный гол забил Сергей Шумаков. Таким образом, одержал 8-ю победу подряд и набрал 21 очко в 9 матчах.

13 сентября команда тренера Игоря Никитина продолжит поездку по Дальнему Востоку игрой против «Амура».